Милевский рассказал о сексе с Канделаки после ЧМ-2006

Нападающий брестского Артем Милевский в шоу Евгения Савина «КраСава» рассказал об отношениях с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.

– У меня есть вопрос, который я давно хочу тебе задать. Я слышал, что у тебя был секс с Тиной Канделаки. Это правда или нет?

– Да подожди ты... Я могу сказать так: по молодости было много с кем.

– Подожди, не финти. Давай конкретно...

– Конкретно – да! Тина, привет. Но это было давно, по молодости. Она была на передаче «Самый умный», снимали тогда в Киеве.

Я после чемпионата мира-2006 был, 21 год. Как мне потом рассказывали, она с подружками сидела в каком-то ресторане, а мы с пацанами тоже что-то отмечали. Мне бабки тогда дали.

Тина – а она всегда с харизмой, с юмором, с уверенным мнением – говорит: «Кто тут у вас самый модный сейчас? Дайте мне его номер, я его поставлю на место».

А я не смотрел «Самый умный», не знал тебя, Тин, при всем уважении. Я знал, кто такая , но не знал, как она выглядит.

И вот звонок, Тина говорит: «Ну что, привет, Милевский, это Тина Канделаки». Я сходу говорю: «Ну и что?» Какой-то смех идет непонятный, они на громкоговоритель поставили. Разговор не пошел, трубку положил.

Но потом все как-то завертелось, списались, один раз увиделись, пообщались. Она крутая, честно. Большой привет передаю.

– С каким количеством женщин ты просыпался? Пять было?

– Нет, пять не было. Три.

– Ты знал, как их зовут?

– Оля, Наташа...

– А они не ревновали?

– Это в основном за деньги было, – сказал Милевский.

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