Тиаго Силва: «Месси всегда заставляет судью свистеть в его пользу. Рефери должны отложить свое восхищение»

Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва высказался относительно форварда сборной Аргентины Лионеля Месси после товарищеского матча (0:1).

«Месси говорил с рефери и смеялся вместе с ним. На время матча судья должен отложить свое восхищение футболистом.

Месси всегда пытается заставить рефери свистеть в его пользу. Он всегда так делает. Мы говорили с некоторыми игроками, которые играют в Испании, и там происходит то же самое. Он пытается контролировать игру и влиять на решения арбитра.

В Лиге чемпионов нет этого преимущества, потому что там судьи жестче. Вы не видите Месси, пытающегося так сильно повлиять на решения. В любом случае, есть судьи, которые из-за своего восхищения начинают принимать его сторону. Поскольку у нас не было Неймара, мы оказались в невыгодном положении», – сказал Силва.

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