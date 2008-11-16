Тите: «Месси сказал мне заткнуться. Он должен был получить желтую карточку»

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Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о перепалке с Лионелем Месси во время товарищеского матча с Аргентиной (0:1).

Аргентинец и Тите в первом тайме обменялись репликами, затем Месси приложил палец к губам, адресовав жест тренеру.

«Я пожаловался [арбитру], потому что Месси должен был получить желтую карточку.

Он сказал мне заткнуться, а я сказал ему заткнуться. Вот и все. Больше не хочу говорить об этом.

Нужно, чтобы арбитр был сильным, иначе он [Месси], проглотит его. Лионель должен был получить карточку, я имел право жаловаться», – сказал Тите после игры.

Месси сыграл за Аргентину впервые за 4 месяца и забил Бразилии победный гол. Аргентинец был отстранен после удаления и слов о коррупции на Кубке Америки.

У Месси уже два титула со сборной в этом году. Оба – за победы в товарищеских матчах

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