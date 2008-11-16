Тите: «Месси сказал мне заткнуться. Он должен был получить желтую карточку»

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о перепалке с Лионелем Месси во время товарищеского матча с Аргентиной (0:1).
Аргентинец и Тите в первом тайме обменялись репликами, затем Месси приложил палец к губам, адресовав жест тренеру.
«Я пожаловался [арбитру], потому что Месси должен был получить желтую карточку.
Он сказал мне заткнуться, а я сказал ему заткнуться. Вот и все. Больше не хочу говорить об этом.
Нужно, чтобы арбитр был сильным, иначе он [Месси], проглотит его. Лионель должен был получить карточку, я имел право жаловаться», – сказал Тите после игры.
Месси сыграл за Аргентину впервые за 4 месяца и забил Бразилии победный гол. Аргентинец был отстранен после удаления и слов о коррупции на Кубке Америки.
У Месси уже два титула со сборной в этом году. Оба – за победы в товарищеских матчах
O repórter cinematográfico Jordi Bordalba flagrou o momento em que Messi manda Tite calar a boca. O técnico brasileiro comentou sobre o desentendimento com o argentino –> https://t.co/XgISSBT4dk pic.twitter.com/SEO8dJXA27— globoesportecom (@globoesportecom) November 15, 2019