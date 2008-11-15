Головин не сыграет в матче с Бельгией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что хавбек «Монако» не сыграет с Бельгией в рамках отбора Евро-2020.

«Сбор прошел так, как и планировали. Все было подготовлено, и поле, и погода была хорошая. Головин и в Сочи вышел, попробовал, и сегодня. Но у него есть проблемы, которые помешают ему завтра сыграть», – сказал Черчесов.

Ранее сообщалось, что 23-летний игрок тренировался в общей группе сборной.

Россия сыграет с Бельгией завтра, 16 ноября. Начало – в 20:00.

Собери команду в первой в истории фентези-лиге по Dota 2 и выиграй iPhone 11, клавиатуру, игровую мышь и многое другое!