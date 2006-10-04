Василий Уткин: «Самый продавабельный у «Локо» Баринов, а не Миранчуки. Парами братьев не покупают»

Журналист Василий Уткин высказался о трансферных перспективах полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.

«Я постоянно читаю размышления на тему европейской перспективы братьев Миранчуков, и в этих рассуждениях есть несколько слабых мест.

Во-первых, единственный клуб, который проявляет предметный интерес, это . Я никогда не читал о сопоставимом интересе европейского клуба заманчивого масштаба.

Во-вторых, никакой общей перспективы у братьев нет. Парами братьев не покупают. Нет заслуживающих внимания примеров. Поэтому не имеет смысла относиться серьезно к разговору и размышлению, если в нем фигурируют оба брата. Такой переход возможен, но тогда это очень точечный, очень личный чей-то интерес.

В-третьих, мне кажется наивным утверждение, что Миранчуки – главный трансферный актив «Локо». Они известны только по выступлениям за клуб, они мало играют за сборную.

Но главное не в этом: Миранчуки, конкретно Алексей, имеет перспективу только как игрок на позицию лидера. Вокруг которого будет построена игра. Нет предпосылок думать, что есть такой клуб и такой тренер, потому что довольно мало оснований надеяться, что Алексей с этим справится.

И в-пятых. Бессмысленно примерять на карьеру Головина. Головин для начала разностороннее. Он лучше умеет работать черново.

Но и его отъезд в команду – кстати, средней европейской руки, «Монако» знает взлеты, но знает и падения – на роль одного из ведущих полузащитников стал возможен потому, что у клуба русский хозяин. Потому что вот так он захотел.

Наконец, дополнительно. Если говорить о том, кто из российских игроков является самым продавабельным у «Локо», то это, полагаю, вообще не Миранчуки, а Баринов.

Современно тюнингованный опорный дробь бокс-ту-бокс с ростом и ударом. Этот может быть нужен в десятке мест, вокруг него не надо строить игру – совсем другой типаж, совсем другие риски.

Разговоры о Миранчуках естественны. Потому что у них на исходе действующий контракт», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Баринов в полном порядке. Все началось с сурового воспитания в «Сатурне», теперь мечта – АПЛ через 3-4 года

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