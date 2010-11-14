Журналист и блогер высказался о новой форме сборной России.

«У Германии в adidas почему-то решили флаг не переворачивать. Это скользкая тема. Не хотелось бы ставить под сомнение компетентность мирового бренда. Дело не в этом.

Меня удивляет вот что. Adidas сотрудничает с Гошей Рубчинским. Это выдающийся российский дизайнер. Adidas может сотрудничать с кем угодно, с кем попало. Но почему нужно обязательно делать типовую форму, если в России, например, работает бюро Артемия Лебедева? Вот почему нужно обязательно сделать типовую форму, которая никак не смотрится?

Помните, эта удивительная ахинея с формой цвета кирпича Кремлевской стены. Кто ее вообще запомнил, кому это было надо? У кого из россиян сборная России ассоциируется с Кремлевской стеной? Я вообще не хочу, чтобы со стеной ассоциировалась сборная. Хочу, чтобы с буденновской атакой. Или с психологической атакой Белой армии. Белый и красный – главные цвета сборной России.

Короче говоря, какая-то чушь собачья. Совершенно какая-то неконструктивная и необъяснимая пауза безволия, потому что сделать интересную форму тому же Лебедеву, полагаю, ничуть не сложнее, чем, допустим, сделать специальные кроссовки, которые еще и символизируют московское метро. Why not? («почему нет» – прим. Sports.ru)», – сказал Уткин.

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