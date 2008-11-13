«Барселона» интересуется Холандом, но не хочет платить 100 млн евро

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«Барселона» продолжает следить за нападающим «Зальцбурга» Эрлингом Холандом, сообщает ESPN.

В испанском клубе впечатлены игрой 19-летнего норвежца в Лиге чемпионов, но считают, что сумма в 100 млн евро, установленная австрийцами за Холанда, не соответствует его рыночной стоимости.

Если «Зальцбург» не снизит цену, то «Барселона» не станет покупать Холанда.

В нынешнем сезоне в 18 матчах во всех турнирах Холанд забил 26 голов и отдал 4 голевые передачи. Его статистику можно изучить здесь.

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