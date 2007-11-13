Дзюба, Жирков и Баринов посетили дом-музей «Дача Сталина» в Сочи

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Юрий Жирков премьер-лига Россия Сборная России по футболу Эдуард Безуглов Дмитрий Баринов Футбол

Футболисты сборной России Артем Дзюба, Юрий Жирков, Дмитрий Баринов и врач команды Эдуард Безуглов посетили дом-музей «Дача Сталина» в Сочи.

«Юрий Валентинович собрал бригаду. Как говорится, два... и три гада», – сказал Дзюба в сторис инстаграма, опубликовав видео и фото.

Сборная России в Сочи готовится к матчу квалификации Евро-2020 против команды Бельгии, который будет сыгран 16 ноября в Санкт-Петербурге.

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