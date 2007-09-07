Артем Дзюба: «Жирков – наш друид любимый. Безумно рады, что Саламыч его вернул»

Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал игру защитника в матче квалификации Евро-2020 против Шотландии (2:1).

– Первые 15 минут - что это было?

– Немного ошарашены были. Мы готовились к этому, но они все равно нас прижали, когда их погнали вперед трибуны. Мы оказались не готовы, в том числе к тому, что судья предложит такой темп — он практически не свистел фолы. Только тогда мы поняли, что сейчас рубилово будет.

Парень меня огрел по икроножной, а судья говорит: «Вставай!». Тут я все понял. Потрясающая борьба! Они предложили силовую борьбу, но мы оказались к ней готовы. Важная победа по всем направлениям, которая позволила нам оторваться.

– Как получается, что игроки «Зенита» и «Спартака» обыгрывают игроков «Манчестера» и «Ливерпуля»?

– Приятно, если честно. Уровень Робертсона был виден, а так, в целом, так... А Жирков... Жирков - наш друид любимый. Он неувядаемый. Рухнул там, лежит. У него такой класс, он очень сильный футболист. К сожалению, мы недооцениваем многих наших ребят.

Когда закончит, будем его вспоминать. Безумно рады, что Саламыч его вернул. Такими футболистами мы не можем разбрасываться, – сказал Дзюба.

Жирков царит на левом фланге уже 15 лет. Никого сильнее в России не было и нет