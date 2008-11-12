Промес о Глушакове: «Все болельщики «Спартака» должны быть благодарны ему. Он был нашим лидером»

Полузащитник «Аякса» Куинси Промес поделился мнением о полузащитнике «Ахмата» Денисе Глушакове, с которым они вместе играли за .

— Следил ли ты за ситуацией, когда увольняли Массимо Карреру, и за теми скандалами, которые сопровождали его уход?

— Следил, но не могу сказать ничего конкретного — я уже покинул команду в тот момент. Знаю, что было много нехороших слухов, в том числе в отношении Дениса Глушакова, болельщики выражали недовольство.

Мне кажется, вся команда и все болельщики должны быть также благодарны Глушакову, как они благодарны всем, кто выигрывал чемпионство.

В тот момент он был нашим лидером, мы в команде уважали его. Плохие времена случаются, и мы все должны поддерживать людей, которые их переживают.

Лично я уважаю Дениса и призываю всех помнить только хорошее, а не копаться в скандалах. Мне не хочется обсуждать все это, в конце концов, Глушаков показывал хорошую игру за «Спартак», и это помогло команде завоевывать трофеи, – сказал Промес.

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