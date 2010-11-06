Куинси Промес: «Глушаков был великолепным лидером для нас»

Полузащитник «Аякса» Куинси Промес после матча Лиги чемпионов с «Челси» (4:4) тепло отозвался о бывшем партнере по «Спартаку» Денисе Глушакове, передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков.

«Глушаков был великолепным лидером для нас», – отметил Промес.

Также он сообщил, что следит за «Спартаком» и сам пишет комментарии в соцсетях московского клуба. В частности, он оставил комментарий под постом в инстаграме о 100-м матче на «Открытие Арене».

«Писал ли это я лично? Конечно. Я подписан на аккаунт и когда увидел эту запись… Те воспоминания о нашем чемпионстве особенные для меня. Мои мысли всегда со «Спартаком», и я навсегда останусь частью этой большой семьи.

Слежу ли я за командой? Конечно, я знаю все. Абсолютно все», – сказал Промес.