Николай Наумов: «Семак не справляется. Игра «Зенита» в Европе никуда не годится»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о главном тренере Сергее Семаке.

– Как считаете, велика заслуга Сергея Семака в лидерстве «Зенита»?

– Не хочу плохо говорить о Семаке. Я его глубоко уважаю как человека, но мне кажется, что он не справляется со своей ролью.

– Почему?

– «Зенит» – флагман нашего футбола. Мы хотим от него хороших результатов не только в России, но и в Европе. Как «Зенит» играет в еврокубках – это никуда не годится.

Матч с показал, что тренерский штаб абсолютно не умеет выстроить игру команды, когда это нужно. Начинаются разговоры: «Лейпциг» – великий клуб». Ну какой там великий клуб?! Середняк европейского уровня.

– «Зенит» Семака вылетел в 1/8 финала Лиги Европы от испанского «Вильярреала». Разве это топ-уровень?

– Это все правильно. Но если вы играете с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов, зачем выставлять пять защитников и три полузащитника оборонительного плана?!

Это говорит о том, что тренерский штаб абсолютно не может руководить командой. Встанем все у штрафной площади, отобьемся, а Дзюба или Азмун убегут и забьют.

При такой тактике пропустишь гол и перестроиться уже не сможешь, – сказал Наумов.

Поражения от «Лейпцига» помогут Семаку все изменить. Сидеть в обороне уже нет смысла