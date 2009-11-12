Леонид Слуцкий: «Я развелся год назад. Сейчас футбол – это моя жена и семья»

Главный тренер Леонид Слуцкий рассказал о разводе с женой.

«Мы развелись год назад, но для тренера это обычная ситуация.

Если ты проводишь все свое время с футболистами, это может разрушить твою семью. Мы до сих пор в очень хороших отношениях. Развод – часть нашей жизни.

Сейчас многие люди спрашивают, может быть, ты попытаешься поискать новую жену, но, если честно, футбол – это и моя жена, и иногда моя семья.

Извиняюсь перед своей семьей, но это правда», – сказал в передаче TV Show op reis.

Бывшую жену Слуцкого зовут Ирина. В 2004-м году они поженились, в 2005-м у них родился сын Дмитрий.