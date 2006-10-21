Леонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы. Слишком много эго и власти»

Главный тренер Леонид Слуцкий раскритиковал руководство «Ротора» за то, как они руководят академией клуба.

— Почему у нас всегда происходит такая жопа?

— Потому что дебилы руководят, к сожалению. И я сейчас говорю именно про . Слишком много эго, слишком много власти.

Я уже не говорю, что тренировались моими мячами, моим инвентарем, формой. У них форма появилась только в марте месяце, когда школа открылась в сентябре. Даже спасибо никто ни разу не сказал.

Потом они просили тренеров дать опровержение моим словам, которые были в «Спорт-Экспрессе». А они говорят: чего мы будем давать опровержения?

После этого они стали понижать им зарплаты (некоторым — до 15 тысяч – Sports.ru) абсолютно незаконным способом.

Те тренеры, которым не подписали договоры задним числом о соглашении на понижение зарплаты, им зарплату как раз понизили, – сказал Слуцкий в шоу «КраСава».

Слуцкий о «Роторе»: «Когда они мне великодушно позволили занести деньги им на счет, я сказал: «Баста, карапузики, идите в пень»