Юрий Семин: «У Жоау Мариу перелом пальца ноги. Он выбыл до конца года»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о состоянии травмированных футболистов.
– Мариу не поедет в сборную Португалии. Что с ним произошло?
– У нас два игрока получили тяжелые травмы в матче с «Краснодаром»: Гжегож Крыховяк и Мариу. У Жоау перелом пальца ноги, он выбыл надолго. А учитывая, что год подходит к концу, – до конца года.
– Но Крыховяк все-таки поехал в расположение сборной Польши.
– Его вызвали в сборную, а там определят, что с ним делать.
– У вас есть понимание, когда в общей группе начнут тренироваться Джефферсон Фарфан и Борис Ротенберг?
– После Нового года. Фарфан уже в Москве, тренируется индивидуально, как и Ротенберг. В Сочи они не полетят, будут заниматься здесь индивидуально, – цитирует Семина «РБ-Спорт».