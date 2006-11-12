Юрий Семин: «У Жоау Мариу перелом пальца ноги. Он выбыл до конца года»

Главный тренер Юрий Семин рассказал о состоянии травмированных футболистов.

– Мариу не поедет в сборную Португалии. Что с ним произошло?

– У нас два игрока получили тяжелые травмы в матче с : Гжегож Крыховяк и Мариу. У Жоау перелом пальца ноги, он выбыл надолго. А учитывая, что год подходит к концу, – до конца года.

– Но Крыховяк все-таки поехал в расположение сборной Польши.

– Его вызвали в сборную, а там определят, что с ним делать.

– У вас есть понимание, когда в общей группе начнут тренироваться и Борис Ротенберг?

– После Нового года. Фарфан уже в Москве, тренируется индивидуально, как и Ротенберг. В Сочи они не полетят, будут заниматься здесь индивидуально, – цитирует Семина «РБ-Спорт».