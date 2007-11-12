Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал отстранение форварда Рахима Стерлинга от участия в предстоящем матче квалификации Евро-2020 с Черногорией.

«Мы приняли решение не включать в состав Рахима на матч с Черногорией в четверг.

Среди главных вызовов и сильных сторон нашей команды было то, что мы могли отделить соперничество на клубном уровне от выступлений сборной. К сожалению, эмоции от матча – «Манчестер Сити» были еще свежими.

Думаю, что для команды будет правильно то, что мы предприняли. Решение принято с согласия всей команды. Важно, чтобы мы поддержали игроков и сосредоточились на матче в четверг», – сказал Саутгейт.

Стерлинг отстранен от матча с Черногорией из-за конфликта с Джо Гомесом