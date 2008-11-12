Глава ВТБ: «Болельщикам «Динамо» не стоит опасаться, интерес к проекту не остыл»

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о финансировании .

«Летние трансферы? Я не большой профессионал, чтобы комментировать это. Я считаю, что эти вещи должен решать профессионал, наверное, в первую очередь, тренер. Он выбирает, какие игроки ему нужны, в какой линии они должны играть.

Рынок тяжелый, проблема в том, что у нас нет экономики футбола, он не может зарабатывать. В Англии за телевизионные права платят сотни миллионов евро, у нас, с одной стороны, фактически не платят ничего, и это все осуществляется за спонсорские деньги.

С другой стороны, рынок стал открыт, любого игрока, в том числе российского, могут приобрести, поэтому ценник довольно большой. Поэтому ситуация очень непростая, за каждого игрока идет очень упорная борьба, процедура поиска сама по себе очень сложна.

Мне кажется, приобретения не такие уж плохие, из них просто нужно создать правильную команду, для этого нужна работа тренерского коллектива, чтобы была тактика и стратегия игры, правильные взаимодействия, комбинации. И я думаю, что в последнее время начало получаться.

Интерес к проекту не остыл. Болельщикам не стоит опасаться, у нас достаточное финансирование, на следующий год запланирован хороший бюджет, может быть, даже будем увеличивать. К нам приходят внешние спонсоры», – сказал Костин.