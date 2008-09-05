Андрей Костин: «Динамо» – один из самых неудачных проектов ВТБ»

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о перспективах под управлением банка.

«Мы давно являемся спонсорами «Динамо», даже владельцами были команды, но мы никогда не занимались управлением этой команды. К сожалению, я считаю, это один из самых неудачных проектов ВТБ. Их немного — большинство удачных.

И я сказал: послушайте, мы не можем ассоциироваться с неудачным проектом. Поэтому мы сейчас хотели бы на несколько лет, на три года хотя бы, полностью взять под контроль все управление и посмотреть, есть ли у нас достаточные навыки, знания и люди, чтобы команда играла… Даже место не важно, важно, чтобы команда радовала болельщиков. Другое дело, что нельзя ожидать, такие вещи не случаются за месяц или даже за два.

И рынок игроков сложный, и стратегию нужно выбрать. Поэтому я думаю, что на горизонте двух-трех лет хотелось бы видеть действительно очень мощную команду, которая могла бы претендовать на призовые места. А до этого, я думаю, будет идти сложный процесс. Думаю, какие-то результаты мы почувствуем в ближайшее время», — сказал Костин в эфире «России 24».