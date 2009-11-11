Легендам «Зенита» понравился пост о чемпионстве-2007 в инстаграме Sports.ru о футболе старой школы. Подписывайтесь и вы!

Теги Зенит Алехандро Домингес Константин Зырянов Владислав Радимов Анатолий Тимощук премьер-лига Россия Sports.ru соцсети Ким Дон Чжин I Футбол

В нашем Инстаграме о футболе старой школы мы вспомнили о первом российском чемпионстве «Зенита».

Пост залайкали легенды клуба: Владислав Радимов, Анатолий Тимощук, Алехандро Домингес, Ким Дон Чжин и Константин Зырянов. Василий Уткин тоже отметился.

В инстаграм Sports.ru о футболе старой школы регулярно заглядывают звезды – царь Александр Мостовой, англичане Тони Адамс и Стивен Джеррард, а также аргентинцы Фернандо Кавенаги и Кристиан Ансальди реагировали на наши посты.

Залетайте, подписывайтесь и лайкайте: инстаграм старой школы Sports.ru.

 
 
 
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Публикация от Футбол старой школы на Спортсе (@old_school_sportsru)

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