Дзюба об игре с «Арсеналом»: «Тяжело – ветер дует в нашу сторону, передачи в воздухе останавливаются»

Нападающий Артем Дзюба прокомментировал итоги первого тайма матча 16-го тура РПЛ с (0:0, второй тайм).

– У нас было два железобетонных момента. К сожалению, не забили.

Потрясающее поле – комплимент агрономам. Потрясающая атмосфера.

В первом тайме нам тяжело: ветер дует в нашу сторону, играем против ветра, и некоторые передачи в воздухе останавливаются. Поэтому во втором тайме нам будет полегче, и удары можно будет наносить, и должны будем попасть.

Тула будет играть на контратаках, так как у нее очень мобильная полузащита, но нам нужно забить свой моментик.

Они в 5 защитников и двух опорных играют, и чем быстрее мы забьем, тем больше они будут раскрываться, и совсем другой футбол пойдет. Пока больше борьбы.

- Вы провели в Туле прекрасное время, но сегодня партнеров не щадите.

– Это футбол. Я их очень люблю, но на поле нет друзей. Я чуть подтолкнул сзади Гию Григалаву, но сразу извинился.

Все-таки один хлеб едим, поэтому сломать кого-то – такого нет у меня никогда. Это все возвращается. Главное – что без травм обошлось, – сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».

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