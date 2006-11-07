Рэмзи о голе «Локо»: «Извинился перед Роналду. Мои инстинкты взяли верх»

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Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи извинился перед одноклубником Криштиану Роналду за гол в матче с «Локомотивом» (2:1) в Лиге чемпионов.

После удара португальца со штрафного вратарь российского клуба Гильерме пропустил мяч между ног, после чего валлиец добил мяч в ворота.

«Я думал, что вратарь намного ближе ко мне, что у него есть шанс нырнуть за мячом и вынести его. Мои инстинкты взяли верх, хотел, чтобы мяч наверняка пересек линию.

Я извинился перед Кришитану», – сказал Рэмзи.

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