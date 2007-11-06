Семин об ошибке Гильерме: «Меня это не убивает. Главное, чтобы его не убивало»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2) прокомментировал ошибку вратаря Гильерме в эпизоде с первым голом соперника, передает корреспондент Sports.ru Александр Головин.

– Моменты с Гильерме выбивают вас? Не первый раз у него такое.

– Когда еще-то? Первый раз. Когда еще он не выручил? Меня это не убивает. Главное, чтобы его не убивало. И важно, как отреагировала команда.

И потом, как бьет Роналду. Только выдающиеся вратари могут поймать его удары.

– «Локомотив» – одна из немногих команд, кому Роналду дважды не забил. Как-то особенно команду настраивали на него?

– Мы настраивали на «Ювентус», а не на Роналду. И как это он плохо сыграл? Он организовал первый мяч. Роналду плохо не играет. Он играет или хорошо, или очень хорошо.

«Ювентусу» спасибо, удачи. Будем болеть за вас. Чтобы в финале встретились «Атлетико» и «Ювентус», – сказал Семин.

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