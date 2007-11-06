Кутепов пропустит 3-4 недели из-за травмы (Sport24)

Защитник Илья Кутепов получил травму в матче 15-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (0:1).

Игрок был заменен на 45-й минуте игры, вместо него на поле вышел полузащитник Наиль Умяров.

По информации Sport24, Кутепов пропустит 3-4 недели из-за полученного повреждения.

В этом сезоне Кутепов сыграл за «Спартак» в 7 играх чемпионата и не отметился результативными действиями.

Стоит напомнить, что в игре 10-го тура РПЛ против «Уфы» (0:1) Кутепов сломал нос, поэтому последующие игры провел в специальной защитной маске.