Тедеско о поражении от «Арсенала»: «Если бы Кутепов не получил травму, все равно поменяли бы схему. Идея возникла на 15-20-й минуте»

Главный тренер Доменико Тедеско поделился мнением о поражении от тульского (0:1), передает корреспондент Sports.ru Глеб Чернявский.

– Сегодня мы не заслужили победу – во многом из-за первого тайма. До перерыва недостаточно хорошо играли как с мячом, так и без мяча. Гол мы пропустили очень просто – так что есть над чем подумать и что исправлять. Второй тайм был лучше, но соперник играл умно, старался сбить наш игровой темп, им это удалось.

– Почему Ананидзе играл на месте опорника, а Ларссон перешел на фланг?

– Жано хорошо себя показал на тренировках. Он играл на позиции Крала, а Крал не вышел, потому что по сумме двух матчей пробежал 25 километров, мы дали ему отдохнуть, Ананидзе – технически оснащенный игрок, вы видели, как он помогал нам с этой позиции во втором тайме. Он заслужил сыграть и хорошо сыграл, раздавал пасы. Но да, ему нужно еще набирать игровой ритм.

Во втором тайме Ларссон перешел на край, потому что мы поменяли схему. В ней Понсе в центре было комфортнее. Кстати, если бы Кутепов не получил травму, мы все равно бы поменяли схему. Идея возникла вообще на 15-20-й минуте первого тайма, но схему нельзя менять по щелчку. У нас физически не было времени, чтобы подготовиться к такой быстрой смене схемы. Это требует большой работы.

– Вы хотели выпустить Крала вместо Кутепова, но не выпустили из-за лимита?

– Да, это правда. Я знал об этом правиле, но оно для меня новое, к сожалению, забыл. Хорошо, что помощники мне напомнили.

– Зачем вы так сильно изменили состав?

– Перед игрой ко мне обратились врачи и сказали, что три футболиста в зоне риска. Это Крал, Умяров и Кутепов. Двух поберегли, а Кутепова поставили – видите, что произошло. Риск иногда приводит к печальным последствиям.

– Вы поменяли скамейки, чтобы не оказывать давление на лайнсмена. Зачем вы сегодня с первых минут спорили с судьями?

– Из технической зоны игра видится чуть иначе. Я так видел эти моменты и спорил. Возможно, не прав. Но это мои эмоции, за счет эмоций оказался в «Спартаке», где эмоций через край. Но мне нужно контролировать себя и исправляться, а то у меня уже две желтые карточки.

– Надолго ли выбыл Кутепов?

– Ситуация не ясна, но, думаем, есть проблемы с мышцами задней поверхности бедра.

– Как оцените игру Тила?

– Гус сегодня проделал большую работу, но играть против команды, которая в обороне действует по игрокам, сложно. Нужно искать зоны, движения на противоходе, искать возможности для передач. Не все получилось, но игру Гуса оцениваю хорошо, – сказал Тедеско.