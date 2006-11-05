Глава ДСИ о том, что на одного Егорова станет меньше: «Меня что, убьют? Что за намеки?»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал информацию о его возможной отставке.

– Сегодня заместитель генерального продюсера РБК написал в твиттере, что скоро в российском футболе станет на одного Егорова меньше. Вы чувствуете поддержку со стороны руководства?

– Доверие со стороны руководства чувствую. Люди говорят такие вещи... Они же не находятся внутри организации.

Ну, кто-то сказал, что одним Егоровым станет меньше. Меня что, убьют? Что за намеки?

Я не маразматик, понимаю, о чем речь. Ну, уволят меня, будет вам другой человек на пресс-конференциях объяснять, – сказал Егоров.

Замгенпродюсера РБК: «Сегодня на одного Егорова в российском футболе станет меньше. Вроде бы»