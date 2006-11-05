Замгенпродюсера РБК: «Сегодня на одного Егорова в российском футболе станет меньше. Вроде бы»

Заместитель генерального продюсера РБК Иван Макаров намекнул о возможной отставке руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

«Святая троица российского футбола – Егоров отец (журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров – прим. Sports.ru), Егоров сын (журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров – прим. Sports.ru) и святой дух Егоров белозубый.

Сегодня на одного Егорова в российском футболе станет меньше. Вроде бы», – написал Макаров в твиттере.

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