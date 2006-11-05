Доменико Тедеско: «Невозможно обучить команду за неделю. Нужно время, чтобы решить много проблем»

Главный тренер Доменико Тедеско прокомментировал свое общение с резервным арбитром после матча 15-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

34-летний специалист был наказан в этой встрече желтой карточкой.

– Что вы сказали резервному?

– Ничего. Просто: «Спасибо вам огромное». И все. Я не хочу говорить о судействе. Разве что немного удивлен четырьмя добавленными минутами. Еще раз: четыре минуты! Четыре!!!

– Это мало?

– Вы серьезно?! А для вас этого было достаточно?

– Нам интересно ваше мнение.

– Нет-нет, я хочу слышать вас. 4 минуты – этого достаточно?

– 4-5 минут – вроде нормально

– То есть достаточно. Все ясно.

– Нет, конечно, игроки «Арсенала» часто и подолгу лежали на газоне, что ломало игру.

– А какой смысл отвечать на этот вопрос, если вы сами сказали, что четырех минут достаточно?

– Но любая команда обычно так действует. Или вы знаете средство борьбы с такими эпизодами?

– Средство – не пропускать первыми. Все просто. Или кажется простым.

– Сейчас хочется поговорить о ваших эмоциях. Вы выглядите нервозно после этого поражения, но пытаетесь это скрыть. Так?

– М-м-м. Нет, не так. Я не пытаюсь чего-то скрыть. Показываю то, что испытываю во время матча. Вы все видели. Мы не хотим проигрывать ни в одном из матчей. Это причина тех или иных действий. Но я такой.

– Каждого нового тренера «Спартака» всегда возвышают в стиле: «Вот пришел настоящий специалист, он за неделю научил футболистов играть». Про вас до первого поражения говорили и писали то же самое.

– Я не согласен. Невозможно обучить команду за одну неделю. Только шаг за шагом можно решить много проблем – особенно те, которые появляются у «Спартака» в первом тайме. На это нужно время. Не то, которое я пока провел в клубе, – сказал Тедеско.

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