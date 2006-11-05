Доменико Тедеско: «Если против «Спартака» паркуют автобус – значит нас немного боятся»

Главный тренер Доменико Тедеско поделился мнением об оборонительной игре команд РПЛ.

- 10 команд РПЛ из 16 действуют в трусливой манере и паркуют автобус?

– Никому не запрещено играть от обороны. Мы можем только принять это и находить решения.

Например, с нам все-таки удалось забить мяч, после чего стало намного легче: появились зоны, возможность отличиться еще раз.

С «Арсеналом» же пропустили первыми, и в мыслях футболистов могло появиться: «Опять, опять это случилось». Нам же нужно очистить голову игроков, вселить в них уверенность, объяснить, что даже если ты уступаешь 0:1, то надо продолжать показывать свой футбол и обходить этот «автобус».

- В Германии команды не стоят у своих ворот?

– Почему не стоят? Так бывает, в Германии тоже паркуют автобус. Если «Фрайбург» или «Майнц» будут играть против или «Баварии», то выберут оборонительную модель.

И если клубы в России используют против «Спартака» такой стиль – значит они немного нас боятся. Это уже первый шаг на пути к победе. А второй – найти решения, как взламывать эту оборону.

Мы должны развиваться, прибавлять и будем это делать. Только так, – сказал Тедеско.

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