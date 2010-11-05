Юношеская лига УЕФА. «Зенит» дома уступил «Лейпцигу» и опустился на 4-е место в группе

В 4-м туре Юношеской лиги УЕФА на своем поле проиграл «РБ Лейпциг» (0:2).

«Зенит», набрав одно очко, занимает теперь четвертое место в группе G.

На Sports.ru можно было посмотреть прямую трансляцию матча «Зенит» – «РБ Лейпциг».

Юношеская лига УЕФА

4-й тур

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Календарь Юношеской лиги УЕФА