Юношеская лига УЕФА. «Зенит» дома уступил «Лейпцигу» и опустился на 4-е место в группе

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В 4-м туре Юношеской лиги УЕФА «Зенит» на своем поле проиграл «РБ Лейпциг» (0:2).

«Зенит», набрав одно очко, занимает теперь четвертое место в группе G.

На Sports.ru можно было посмотреть прямую трансляцию матча «Зенит» – «РБ Лейпциг».

Юношеская лига УЕФА

4-й тур

Зенит U-19 Россия – РБ Лейпциг U-19 Германия 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
5 ноября, 14.00, «Stadion SDYuShOR Smena»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 55 Амедеджиссо, 0:2 – 74 Амедеджиссо.
Зенит U-19Рыбиков, Вахания, Прохин, Хотулев, Прищепа, Щетинин (Смирнов, 59), Кравцов, Шамкин, Симутенков, Бачинский (Косарев, 75), Симдянкин.
РБ Лейпциг U-19Шрайбер, Луан Кандидо (Шульц, 89), Талабиди, Йекель, Циммер, Вош (Bidstrup, 59), Мартель, Амедеджиссо, Хартманн (Бондсуэлл, 84), Борковски (Винтер, 89), Хольм.
Предупреждения:
Мартель (16), Симутенков (16), Прохин (55), Симдянкин (57), Смирнов (87), Хотулев (90).
Удаление:
Прищепа (53).

Все результаты дня смотрите здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Календарь Юношеской лиги УЕФА

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