Юношеская лига УЕФА. «Зенит» дома уступил «Лейпцигу» и опустился на 4-е место в группе

В 4-м туре Юношеской лиги УЕФА «Зенит» на своем поле проиграл «РБ Лейпциг» (0:2).
«Зенит», набрав одно очко, занимает теперь четвертое место в группе G.
На Sports.ru можно было посмотреть прямую трансляцию матча «Зенит» – «РБ Лейпциг».
Юношеская лига УЕФА
4-й тур
- Дата проведения
- 5 ноября, 14.00, «Stadion SDYuShOR Smena»
- Голы:
- 0:1 – 55 Амедеджиссо, 0:2 – 74 Амедеджиссо.
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Зенит U-19 –
Рыбиков, Вахания, Прохин, Хотулев, Прищепа, Щетинин (Смирнов, 59), Кравцов, Шамкин, Симутенков, Бачинский (Косарев, 75), Симдянкин.
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РБ Лейпциг U-19 –
Шрайбер, Луан Кандидо (Шульц, 89), Талабиди, Йекель, Циммер, Вош (Bidstrup, 59), Мартель, Амедеджиссо, Хартманн (Бондсуэлл, 84), Борковски (Винтер, 89), Хольм.
- Предупреждения:
- Мартель (16), Симутенков (16), Прохин (55), Симдянкин (57), Смирнов (87), Хотулев (90).
- Удаление:
- Прищепа (53).
Все результаты дня смотрите здесь.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.