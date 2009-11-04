«Бавария» контактирует с тен Хагом после увольнения Ковача

рассматривает кандидатуру Эрика тен Хага из «Аякса» на пост главного тренера, сообщает Sky in Germany.

По информации источника, представители мюнхенского клуба уже контактировали со специалистом. Однако сообщается, что тен Хаг не собирается покидать «Аякс» до конца сезона-2019/20.

Контракт тен Хага с действует до 2022 года.

Стоит отметить, что голландец уже работал в системе «Баварии» в 2014-2015 годах. Тогда он возглавлял «Баварию-2».

Вчера стало известно об увольнении Нико Ковача с поста главного тренера «Баварии». Он работал с мюнхенской командой с лета 2018 года. Под его руководством «Бавария» выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.

В субботу в рамках 10-го тура Бундеслиги «Бавария» проиграла «Айнтрахту» со счетом 1:5. Сейчас мюнхенская команда занимает 4-е место в чемпионате, набрав 18 очков по итогам 10 матчей.

Ранее сообщалось, что руководство «Баварии» также может назначить на пост главного тренера.