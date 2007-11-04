Гомеш сегодня перенесет операцию. У него перелом со смещением

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«Эвертон» рассказал о состоянии полузащитника Андре Гомеша, который получил серьезную травму во вчерашнем матче 11-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:1).

Клуб сообщил, что сегодня хавбек перенесет операцию. У него был диагностирован перелом правого голеностопа со смещением.

Во 2-м тайме игры между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом» Гомеш после подката полузащитника Сон Хын Мина столкнулся с защитником Сержем Орье. В результате он получил травму, был унесен с поля на носилках и отправлен в больницу.

Страшная травма Андре Гомеша. Он сломал ногу после подката Сона и стыка с Орье

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