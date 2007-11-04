Гомеш сегодня перенесет операцию. У него перелом со смещением

«Эвертон» рассказал о состоянии полузащитника Андре Гомеша, который получил серьезную травму во вчерашнем матче 11-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:1).
Клуб сообщил, что сегодня хавбек перенесет операцию. У него был диагностирован перелом правого голеностопа со смещением.
Во 2-м тайме игры между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом» Гомеш после подката полузащитника Сон Хын Мина столкнулся с защитником Сержем Орье. В результате он получил травму, был унесен с поля на носилках и отправлен в больницу.
Страшная травма Андре Гомеша. Он сломал ногу после подката Сона и стыка с Орье