Гомеш сегодня перенесет операцию. У него перелом со смещением

рассказал о состоянии полузащитника Андре Гомеша, который получил серьезную травму во вчерашнем матче 11-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:1).

Клуб сообщил, что сегодня хавбек перенесет операцию. У него был диагностирован перелом правого голеностопа со смещением.

Во 2-м тайме игры между «Эвертоном» и Гомеш после подката полузащитника Сон Хын Мина столкнулся с защитником . В результате он получил травму, был унесен с поля на носилках и отправлен в больницу.

Страшная травма Андре Гомеша. Он сломал ногу после подката Сона и стыка с Орье