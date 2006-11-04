Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил эпизод в матче 11-го тура АПЛ, когда хавбек Сон Хын Мин нанес серьезную травму полузащитнику Андре Гомешу.

«Это однозначно не красная. Если это красная, тогда любое противоборство подвергает другого игрока опасности. Когда хавбек «Лестера» Чоудури отбирал мяч у Салаха, то, думаю, тоже не заслуживал удаления. Клопп преувеличил ситуацию.

Я думаю, в будущем любой игрок, который вступает в единоборство, зная, что не успевает к мячу, будет получать красную. Думаю, что это следующий шаг в развитии футбола. Некоторые люди могут с этим не согласиться.

Я никогда не критикую игроков, которые вступают в подобные единоборства, потому что твой собственный игрок может сделать то же самое на следующей неделе. У меня была сломана нога. Не думаю, что Лукас Нил хотел сломать мне ногу.

Несколько лет назад я сделал ужасный подкат под Нани. Мне повезло, что тогда я не сломал ему ногу. Капитан «Эвертона» Шеймус Коулмэн получил тяжелую травму после подката Нила Тэйлора, а затем его удалили за ужасный подкат. В ходе карьеры игрока это будет работать в обоих направлениях», – сказал Каррагер.

Страшная травма Андре Гомеша. Он сломал ногу после подката Сона и стыка с Орье