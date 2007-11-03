Почеттино об удалении Сона: «Кажется нечестным, что ВАР изменил решение арбитра, который показал желтую»

Главный тренер Маурисио Почеттино поделился мнением о решении арбитра Мартина Аткинсона удалить хавбека Сон Хын Мина в матче 11-го тура АПЛ против (1:1).

«Неважно, была бы это желтая или красная карточка. Судья решил показать предупреждение, но затем, я думаю, ВАР изменил его решение. Конечно, мне это кажется нечестным. Гомеш просто неудачно приземлился.

Игроки «Эвертона» заходили [в раздевалку], чтобы утешить Сона. Мы все очень жалеем Андре в этот тяжелый момент. Мы желаем ему самого лучшего», – сказал Почеттино.