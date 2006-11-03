Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью встретился со спортивным директором Раулем Санльеи за обедом, сообщает Daily Mail со ссылкой на The Times.

По информации газеты, лондонский клуб обеспокоен ухудшением отношений между нынешним главным тренером и футболистами, а также языковым барьером между ними. Кредит доверия к испанцу ограничен одним-двумя матчами.

«Арсенал» рассчитывает найти тренера, хорошо разбирающегося в АПЛ и достаточно авторитетного, чтобы донести до команды свои идеи, и планы Моуринью произвели на Санльеи большое впечатление. Кроме того, «канонирам» нужен тренер, который не будет испытывать языковых проблем при общении с игроками.

Ранее сообщалось, что готов рассмотреть предложение «Арсенала», поскольку его привлекает возможность выиграть трофей с тремя разными английскими клубами, но ему потребуются гарантии от совета директоров, что для борьбы за титулы будут выделены необходимые средства.

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