Модрич о голе Рамоса в финале ЛЧ-2014: «Возможно, он изменил историю европейского футбола»

Полузащитник Лука Модрич высказался о защитнике «сливочных» Серхио Рамосе и «Золотом мяче», который хорват получил в прошлом году.

О том, что значит гол Рамоса в финале ЛЧ-2013/14, забитый на 93-й минуте матча

«Трудно делать такие суждения. Я не знаю. Возможно, именно этот гол изменил историю европейского футбола. «Реал» уже выиграл много трофеев, но клуб не побеждал в Лиге чемпионов в течение 12 лет.

Этот гол что-то изменил, менталитет поменялся. С этого момента мы стали очень сильны в Европе, команды снова нас боялись. Это показывает, насколько важен менталитет в футболе. Люди потратили 12 лет на разговоры о десиме (10 кубков – прим. Sports.ru). Моуринью трижды выходил с клубом в полуфинал, но было трудно преодолеть этот ментальный барьер.

Наш выход в финал и победа с таким голом все еще вызывают у меня мурашки. Мы показали сильный характер и не сдавались ни на секунду».

О «Золотом мяче»

«Это было признанием всей моей карьеры, но особенно того уникального года (2018 – прим. Sports.ru).

Мне посчастливилось снова выиграть Лигу чемпионов, что непросто. Я также вышел в финал чемпионата мира с Хорватией. Не описать словами, что это значило для нас.

Мне не нравится говорить о себе, но думаю, что в индивидуальном плане я провел очень хороший сезон, и люди из мира футбола признали это. Неслучайно, когда за вас голосует так много людей», – сказал Модрич.