Дзюба об агентах: «Не знаю, откуда вымышленный мир, в котором товарищ Артемов со мной работал»

Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба прокомментировал слова агента Олега Артемова о том, что футболист прекратил с ним сотрудничество после чемпионата мира.

– Вы действительно ушли от Олега Артемова после ЧМ, как об этом говорит Артемов?

– Если честно, я удивляюсь и поражаюсь, насколько бессовестными людьми надо быть, чтобы говорить такие вещи. Во-первых, я никогда официально с этим агентом и его компаньонами не сотрудничал.

Во-вторых, неофициальные контакты прекратились не после чемпионата мира. Это произошло, когда у меня начались проблемы с продолжением карьеры в «Зените» зимой 2017/18 года. Тогда многие в футболе, в том числе и эти агенты, от меня отвернулись. Еще и сразу предложили в «Зенит» на мое место другого игрока.

К сожалению, у нас в России так часто с агентами бывает. Когда у тебя все хорошо и ты в фаворе, они тебе всячески помогают. На всем готовеньком. А когда проблемы – исчезают моментально. Спросите об этом у любого футболиста. Трубки перестают брать и так далее. Так произошло и в моем случае. После чего перестал с ними общаться.

– Почему, на ваш взгляд, возникают такие ситуации, когда агенты, как вы говорите, перестают брать трубки?

– Когда у агента или агентства 50 или 60 игроков, ради одного они не будут закусываться. А должно быть, чтобы агент был твоим старшим товарищем, чтобы он в любой ситуации защищал и преследовал твои интересы. Всегда и навсегда. Поэтому в данном случае, слышать слова товарища Артемова довольно странно. Говорит он, а стыдно мне.

– А китайский вариант действительно был?

– Если вы о том, что мне его предлагали от Артемова, то это вообще смешно слышать. Туда я и сам мог поехать, без всяких агентов. Но тут, как только появилась возможность заработать на этом варианте, товарищи снова появились. Звонили очень часто.

При этом я обиды не держал, никого не обижал, а просто сказал – спасибо, разберусь в этой ситуации сам. Кстати, с товарищем Артемовым лично дел практически не имел - со мной другой человек в основном разговаривал. Максимум видел их вместе. Так что не знаю, откуда этот вымышленный мир, в котором товарищ Артемов со мной работал, – сказал Дзюба.