Тедеско о Тиле: «Меня не интересует, сколько он стоит. Я ему об этом сказал»

Главный тренер Доменико Тедеско рассказал об игроках команды Гусе Тиле и .

«Гус – отличный игрок, хороший парень. Вопрос его цены, сколько он стоит, меня совершенно не интересует. Я ему это тоже сказал. Мы руководствовались тем, что сегодня два игрока в центре полузащиты должны быть более оборонительного плана. Возможно, в следующей игре будет применена другая схема, и Гус сыграет.

Мне показалось, что Зобнин выглядел уверенно. Считаю, он провел прекрасный матч! И думаю, сам Роман доволен и такого же мнения. Если вы заметили, при атаках Роман часто смещался в центр в зону инсайда, а Бакаев занимал правый фланг. Зобнин принимал много правильных решений, выиграл много единоборств. Повторю, он провел классную игру» – сказал Тедеско.