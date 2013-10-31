Главный тренер Доменико Тедеско поделился мыслями после победы над «Ростовом» (2:1) в 1/8 финала Олимп Кубка России.

– Мы счастливы, что прошли в следующий раунд. Мы знали, что будем играть против сильного соперника. В первом тайме мы контролировали мяч, хорошо играли позиционно. Хотел бы сделать комплимент всей команде за отличную ментальность и структурированную игру.

У соперника был план на все ситуации, в любой стадии, не важно, атака это или оборона. Мы в первом тайме сыграли терпеливо, ждали момента, дождались. Все ребята молодцы.

– Удивило ли вас, что соперник играл не основным составом? Не было ли у вас такой же идеи?

– Они вторые в лиге, это сильная команда, очень мощная. Посмотрите на их нападающего, он невероятен. У них нет второй команды.

Нас удивило то, что в первом тайме они припарковали автобус, это было сюрпризом.

– Вы знаете с кем предстоит играть в следующем раунде?

– Да. С ЦСКА.

– Вы знали что значит для «Спартака» ?

– Это легенда клуба, успешный игрок в прошлом, – сказал Тедеско.