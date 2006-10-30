Сергей Семак: «Хотим взять Кубок России. Цели где-то не выиграть, на что-то махнуть рукой нет»

Главный тренер Сергей Семак высказался относительно победы в матче 1/8 финала Олимп Кубка России с «Томью» (4:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– На определенном отрезке в первом тайме немного потеряли инициативу, но в остальное время неплохо смотрелись, создавались моменты. Кубковые матчи всегда сложные, поздравляю команду с победой.

– Сыграли без номинальных нападающих. Почему?

– Мне нравится, как действует Мак. Отдал голевые на Смольникова и Сутормина, были хорошие открывания. Ему нравится, мне нравится, мы должны иметь такую опцию, когда не все могут принять участие в матче. Мак сыграл очень здорово.

– Какова ситуация с Осорио? Португальцы написали, что он сыграл нужное число матчей для выкупа, Медведев рассказал, что «Зенит» его точно выкупит.

– Я не прописываю контракты, это вопрос к юристам и Медведеву. Он наш игрок, я его могу использовать без ограничений. Это второстепенный вопрос на данном отрезке. Вернется Медведев, у него можно будет спросить, я, если честно, не в курсе.

– Лунева не было в заявке. Что с ним?

– Не попал по медицинским показаниям. Он летал с проблемой уже в Самару, сейчас он планомерно лечится. Завтра-послезавтра посмотрим, позволит ли ему лучше себя чувствовать эта пауза. Идут консультации, надеюсь, операция не потребуется.

– Сыграл Васютин. Почему в РПЛ играет Кержаков? В чем он лучше?

– Это здоровая конкуренция, смотрим по тренировкам, по контрольным матчам. Когда дали возможность Кержакову, он был лучше, но мы понимаем, что Васютин заслужил шанс. Сегодня он сыграл хорошо.

– Есть ли задача сделать золотой дубль?

– Всегда ставим максимальные задачи, но иногда приходится чем-то жертвовать, как, например, в прошлом году. Но желание выиграть Кубок у нас есть. Цели где-то не выиграть, на что-то махнуть рукой у нас нет.

– Почему играл Ракицкий?

– Смотрим, кто больше устает, все стараемся анализировать. Ракицкий находится в хорошей форме, его состояние позволило использовать его столько, сколько использовали. То же самое касается Жиркова.

– Мусаев давно не попадает в заявку. Что с ним?

– Нам важен Кубок России, мы хотим его выиграть, молодежью мы его не выиграем. У нас есть игроки центра поля, например, Краневиттер, у которого очень сильные конкуренты, но он прекрасно тренируется. Мы должны давать ему игровую практику.

У Мусаева был вариант с арендой в клуб РПЛ, но он выбрал , сейчас он тренируется с ним. Если у нас будет недокомплект в центре поля, мы его вызовем. Это важный для нас игрок, в том числе для будущего. У него есть все перспективы.

Молодежный состав играет среди молодежных, «Зенит-2» играет во второй лиге. Мы играли против команды первой лиги. Они же не сильнее, чтобы выйти и обыграть команду первой лиги? Наверное, нет.

Прохин выдержал здоровую конкуренцию, тренируется, заслуженно выходит. Может выйти и в матче чемпионата. Будет другой игрок, который будет равнозначной заменой, мы будем его использовать.

– Зачем на замену вышел Азмун?

– Для него гораздо интереснее чуть-чуть поиграть, чем работать без мяча, как это делали другие игроки, которые не сыграли сегодня, – сказал Семак.