Сергей Семак: «На бумаге «Зенит» фаворит в игре с «Томью», но кубковые матчи непредсказуемы»

Главный тренер Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 1/8 финала Олимп Кубка России с .

— «Зениту» предстоит сыграть в трех турнирах за неделю. Как команда готовится к Томску?

— В обычном режиме, все готовятся к матчу с «Томью». Посмотрим по состоянию, у нас есть еще один день до игры. Завтра будем принимать решение по составу исходя из самочувствия футболистов. Однозначно, все будут готовиться к игре.

Матч непростой — это Кубок России. Цена ошибок очень высока, времени исправить ситуацию нет. Приложим все усилия, чтобы сыграть как можно лучше и победить.

— Понятно, что «Зенит» — фаворит матча. Есть ли в этом опасность?

— Мы фавориты на бумаге. Что касается самой игры, то это Кубок России: есть 90 минут, если потребуется, то дополнительное время и серия пенальти. Кубковые матчи абсолютно непредсказуемы. Готовимся очень серьезно. Надеемся, сможем сыграть в свою силу и победить.

Что касается «Томи», то эта команда мало пропускает по меркам ФНЛ. Есть футболисты, которые прошли через структуру «Зенита» и которые будут стараться сыграть на максимуме возможностей, чтобы проявить себя. И это хорошо. Готовимся к сложному матчу, но больше всего, естественно, будем отталкиваться от своей игры и состояния наших футболистов, – сказал Семак.

Матч «Зенит» – «Томь» состоится завтра, 30 октября.