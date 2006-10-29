Нападающий «Ювентуса» остался недоволен игрой Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1).

«Мы играли с , который отказался играть в футбол и просто припарковал автобус перед воротами. Было сложно забить, я не смог, и это расстроило меня. Но это нормально. Самое главное, что команда выиграла.

В раздевалке я успокоился. После матча я поужинал с друзьями, вернулся домой в 4 утра, выпил стакан воды со льдом и лег спать. Я проспал до 10, позавтракал и в 11 отправился в тренажерный зал.

Без дисциплины невозможно оставаться на вершине 15 лет», – сказал Роналду в интервью France Football.

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