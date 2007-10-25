Общественный совет Волгоградской области попросил РФС разобраться с высказываниями Слуцкого в адрес «Ротора»

Общественный совет при Комитете физкультуры и спорта Волгоградской области из-за высказываний главного тренера Леонида Слуцкого написал письмо в РФС.

Российский тренер в шоу «КраСава» раскритиковал руководство «Ротора», с которым сотрудничала его академия, сказав: «Ротором» руководят дебилы. Слишком много эго и власти».

Председатель общественного совета Стелла Иосифовна Вартанян в письме на имя президента РФС Александра Дюкова указала на «нелицеприятные, оскорбительные и не имеющие на то оснований высказывания» в адрес руководства .

Она попросила «разобраться в нелицеприятной ситуации, дать оценку публичным оскорбительным высказываниям и рассмотреть этот вопрос на Комитете РФС по этике».

«ДЕБИЛЫ или не ДЕБИЛЫ, вот в чем вопрос? Коуч (обращается к Слуцкому – прим. Sports.rui), теперь ваша школа станет вам еще дороже. 10 лямов в год и 50 000 000 рублей своих бабок на стадион – это все херня.

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Интересно, сколько СВОИХ ДЕНЕГ (не губернаторских) они вложили в Волгоградский футбол и спорт?» – написал в инстаграме блогер Евгений Савин.

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