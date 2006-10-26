Карпин про 1:6 с «Зенитом»: «Ростов» вовремя опустили на землю. Даже у меня был какой-то отрыв»

Главный тренер Валерий Карпин подвел итоги матча 14-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0).

– Что случилось в начале второго тайма? Стали удерживать счет 1:0?

– Первый тайм понравился, а вот второй – нет. Правда, нельзя сказать, что у «Сочи» было много острых моментов. Бабурин один раз сильно выручил, и еще была пара опасных ударов.

Но тайм сильно не понравился. Возможно, сказался слишком большой выплеск эмоций в первом тайме после проигрыша . Слово «слишком» – это всегда плохо. После перерыва вышли без эмоций, скажем так.

– Насколько сложно было команде после Питера?

– Не знаю, по какой шкале это измерять. С одной стороны, непростая неделя, с другой – очень простая в плане отличного отношения к тренировкам.

Все горели желанием, порадовала реакция футболистов на поражение. И особенно порадовала реакция болельщиков, сегодня была отличная поддержка.

Спасибо и футболистам, и зрителям. Сегодня важно было выиграть, чтобы не потерять уверенность в своих силах.

– Игра в Питере немного помогла встряхнуться?

– Не немного, а хорошо помогла опуститься на землю. У всех был некоторый отрыв от земли. Даже у меня был, наверное, какой-то отрыв.

Вовремя опустили на землю. Такого больше не должно повториться, – сказал Карпин.

«Ростов» погубила мощь Дзюбы и собственный прессинг. «Зенит» провел идеальный матч