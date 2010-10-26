Карпин на вопрос об игре на встречных курсах в 1-м тайме: «Вы матч смотрели? У наших ворот был хоть один момент?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своих эмоциях от игры 14-го тура РПЛ против «Сочи» (2:0).

– Для «Ростова» хорошо, что в первом тайме игра шла на встречных курсах, на высоких скоростях?

– На встречных курсах? Я бы не сказал, что на встречных курсах играли. Вы игру смотрели?

– Было ощущение, что моменты возникали и у тех, и у других ворот.

– У наших ворот был хоть один момент? Даже подходов, по-моему, не было. Один удар выше ворот. Все, что я помню в первом тайме. Практически идеальный первый тайм с точки зрения обороны и прессинга.

– Во второй половине цифры по владению изменились буквально зеркально. Отдать мяч сопернику – ваша установка?

– Нет, это не моя установка. Если первый тайм понравился, второй тайм вообще не понравился. Абсолютно.

– С чем это связываете?

– Будем разбираться, с чем это связано.

– Сегодня игра Ивелина Попова – будете поздравлять его [с днем рождения] от вас, от команды после матча?

– Сегодня с утра уже поздравили, поздравим и вечером еще, – отметил Карпин в эфире «Матч Премьер».