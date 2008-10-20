Куман может уйти в «Барсу» после Евро-2020. Такой пункт есть в его контракте со сборной Голландии

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман может стать главным тренером «Барселоны» в 2020 году, сообщает Mundo Deportivo.

Спортивный директор Федерации футбола Голландии Нико-Ян Хугма рассказал, что у 56-летнего специалиста есть пункт в контракте, позволяющий уйти в «Барсу» после Евро-2020 с выплатой компенсации со стороны каталонского клуба.

Действующий контракт Кумана со сборной рассчитан до лета 2022 года.

Голландец в качестве игрока выступал за «Барселону» в период с 1989 по 1995 год, а также входил в тренерский штаб команды с 1998 по 2000 год.