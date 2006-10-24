Эрнесто Вальверде: «Тер Стеген – ключевой игрок «Барсы» в этой ЛЧ. У «Славии» была лавина атак»

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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде передал мысли о матче Лиги чемпионов со «Славией» (2:1).

«Тер Стеген – наш ключевой игрок во всех трех стартовых матчах.

«Славия» провела ровно такой матч, как мы и ожидали. Как только мы теряли мяч, они сразу бросались в атаку. В конце они настолько рисковали, что это было похоже на защиту от целой лавины атак.

В таких матчах мы должны учиться лучше управлять игрой. У нас были куда более очевидные моменты, но нам не хватало хладнокровия и спокойствия на чужой половине поля, что могло бы принести желаемый результат», – сказал тренер.

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