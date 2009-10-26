Полиция допросила фаната по делу о баннере с длинным членом Ориги

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Генк Лига чемпионов УЕФА происшествия болельщики Дивок Ориги Футбол

Полиция допросила одного фаната по делу об оскорблении нападающего «Ливерпуля» Дивока Ориги, сообщает Sky Sports со ссылкой на представителей бельгийских правоохранительных органов.

Сообщается, что фанат был допрошен представителями и мерсисайдской, и бельгийской полиции. Сейчас делопроизводство передано в Бельгию. 

Баннер, на котором изображен Ориги с длинным членом, был замечен перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Генка» (4:1). «Ливерпуль» осудил его как проявление расизма. 

Ранее было установлено, что такой же баннер был вывешен на фанатской трибуне «Ливерпуля» во время финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (2:0) в Мадриде.

Фанаты нарисовали длинный член Ориги на баннере. «Ливерпуль» осудил это как расизм

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья