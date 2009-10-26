Полиция допросила фаната по делу о баннере с длинным членом Ориги

Полиция допросила одного фаната по делу об оскорблении нападающего Дивока Ориги, сообщает Sky Sports со ссылкой на представителей бельгийских правоохранительных органов.

Сообщается, что фанат был допрошен представителями и мерсисайдской, и бельгийской полиции. Сейчас делопроизводство передано в Бельгию.

Баннер, на котором изображен Ориги с длинным членом, был замечен перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Генка» (4:1). «Ливерпуль» осудил его как проявление расизма.

Ранее было установлено, что такой же баннер был вывешен на фанатской трибуне «Ливерпуля» во время финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (2:0) в Мадриде.

Фанаты нарисовали длинный член Ориги на баннере. «Ливерпуль» осудил это как расизм