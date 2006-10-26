Полиция нашла тех, кто нарисовал длинный член Ориги на баннере

Полиция Ливерпуля помогла идентифицировать фанатов, вывесивших оскорбительный баннер с изображением форварда команды перед началом матча группового этапа Лиги чемпионов против (4:1).

Во время матча на одной из трибун появился баннер, на котором был изображен обнаженный темнокожий человек с длинным членом и лицом Ориги, который держит кубок Лиги чемпионов.

Правоохранительные органы Бельгии в настоящее время проводят расследование по данному инциденту. Фанаты обвиняются в нанесении оскорбления и расизме.

Установлено, что этот баннер был на фанатской трибуне «Ливерпуля» во время финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (2:0) в Мадриде.

Ранее «Ливерпуль» осудил это изображение как расизм.