Тедеско о трансферах: «Если руководство скажет, что мы не можем никого купить, я отвечу: «Не проблема»

Главный тренер Доменико Тедеско ответил на вопрос о трансферной политике клуба.

– Какие позиции в «Спартаке», на ваш взгляд, нуждаются в усилении?

– Я не работаю здесь год или около того, чтобы отвечать на эти вопросы. Но когда мне поступило предложение поработать в «Спартаке», я же мог от него отказаться, не видя потенциала. Но я не отказался. Я пришел сюда, потому что верю в эту команду, потому что верю в этот набор футболистов.

У нас очень много молодых игроков. Айртон, Тил, Умяров, Крал, который играет как будто ему 25 лет, но ему гораздо меньше. Я считаю, что они молоды, и их рост неизбежен.

Если в один прекрасный момент ко мне придет кто-то из руководства клуба и скажет, что мы не можем никого купить, я отвечу: «Не проблема», – сказал Тедеско.