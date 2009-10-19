Доменико Тедеско: «Во втором тайме было пять атакующих игроков, сделали все, чтобы забить»

Главный тренер Доменико Тедеско прокомментировал ничью с «Рубином» (1:1) в 13-м туре РПЛ, передает корреспондент Sports.ru Глеб Чернявский.

– Добрый вечер (по-русски – Sports.ru). Хотели сегодня выиграть, у ребят горели глаза. К сожалению, не получилось. В первом тайме давали сопернику много работать с мячом, а во втором тайме поменяли манеру прессинга. Так у нас и пошли моменты.

во втором тайме создал всего два момента, не более. У нас во втором тайме было пять атакующих игроков, мы правда сделали все, чтобы забить.

– Вы знаете, кто такие Бесков, Черенков, Гаврилов? Знаете, куда пришли?

– Да, я знаю и горжусь этим. Знаю Старостина, знаю Черчесова, он играл за «Динамо» Дрезден, но сейчас думаю о другом.

– Почему в перерыве схему 4-4-2 изменили на 4-3-3?

– Вы неверно поняли, мы играли 4-4-2 всю игру, с даймондом в центре.

В первом тайме центральных защитников прессинговали Мельгарехо и Шюррле, а во втором тайме эту работу стали выполнять Бакаев и Умяров.

– После игры команда собралась в центре поля. Что это было?

– Это решение тренерского штаба. Собрал футболистов, чтобы сказать несколько фраз. В раздевалке нет такой возможности. Поблагодарил за работу за всю неделю. У команды есть дух и характер.

– Как оцените состояние Шюррле?

– Говорил с ним вчера, он сказал, что его должно хватить на тайм. После перерыва он вышел и продержался еще пятнадцать минут. Решение было принято по его работе на тренировках, поэтому он и вышел в старте.

– Почему поменяли скамейку запасных?

– Две причины. Первая – хотели быть поближе к болельщикам.

Вторая – хотели подальше находиться от лайнсмена, чтобы в пылу чего-то лишнего не сказать.

– Вы умышленно отдали инициативу в первом тайме?

– Это не было нашим изначальным планом. Мы хотели прессинговать соперника в начале игры немного выше, но не смогли перекрыть их крайних защитников.

– Как вам Бакаев в новой позиции ближе к центру?

– Через одну-две недели он привыкнет. Он может сыграть на обоих флангах, может сыграть десятку, восьмерку. Зелимхан очень одаренный футболист.

– Вы выходили из обороны через пас. Футбол низом – то, к чему вы стремитесь?

– Мы стараемся адаптироваться под футболистов. Мы поставили их в позиции, дали каждому по два-три варианта развития событий. У Мирзова и Айртона были моменты, когда они могли навесить, но они продолжали двигаться низом. Не осуждаю их, это их решения.

Что касается игры в атаке через мелкий пас после стольких поражений, то это было смело. Но нам нужно продолжать улучшать эту игру, – сказал Тедеско.